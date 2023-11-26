Регион

Уведомления отключены

26 ноября, 06:32

"Все на пол!": Пассажиры показали жуткое видео турбулентности на рейсе с Камчатки в Москву

Глава Минздрава Камчатки помог пассажирам самолёта, попавшего в турбулентность

Рейс из Петропавловска-Камчатского в Москву попал в зону сильной турбулентности. В соцсетях появилось жуткое видео, на котором испуганные пассажиры кричат, а в это время бортпроводники призывают их сесть на пол.

Рейс из Петропавловска-Камчатского в Москву попал в зону турбулентности. Видео © Telegram / "Масс Медиа Камчатка"

По данным агентства "Камчатка", на борту был глава регионального Минздрава Александр Гашков, который и оказал помощь пострадавшим. Одна из пассажирок незадолго до случившегося отстегнула ремень безопасности и, когда самолёт начало трясти, упала и ударилась головой.

"Во время полёта женщина отстегнула ремень и встала с кресла. В этот момент самолёт попал в турбулентность и женщина потеряла равновесие. Упав, она ударилась затылком и получила рвано-ушибленную рану. Понадобилась помощь медика, чтобы остановить кровотечение и наложить повязку на голову", — отметил один из очевидцев.

Ещё у одной женщины начались панические атаки — Гашков помог ей успокоиться.

Аэропорт Перми эвакуировали из-за подозрительной посылки с "боеприпасами"

Аэропорт Перми эвакуировали из-за подозрительной посылки с "боеприпасами"

Ранее в Челябинске совершил экстренную посадку самолёт авиакомпании Nord Wind, который выполнял рейс Новосибирск – Сочи. Причиной стал больной пассажир на борту, он госпитализирован.

Обложка ©

Telegram / "Масс Медиа Камчатка"

Никита Осипов
  • Новости
  • Авиаперелеты
  • Происшествия
  • Камчатский край

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров