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8 декабря, 17:20

На борту рейса из Екатеринбурга в Петербург умер пассажир

Рейс Екатеринбург – Санкт-Петербург экстренно сел в Перми из-за смерти пассажира

На борту самолёта авиакомпании "Россия", который направлялся из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, умер пассажир. Об этом заявили в пресс-службе организации.

"Одному из пассажиров рейса FV6418 стало плохо. Экипаж принял решение экстренно садиться в аэропорту Перми. После посадки врачи констатировали смерть человека", — приводит её заявление Ura.ru.

В аэропорту Перми пассажиров высадили из воздушного судна.

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Ранее Лайф писал, что врачи СПбГПМУ спасли пассажира во время рейса Санкт-Петербург – Красноярск. Как только один из пассажиров начал терять сознание, педиатры оперативно стабилизировали его.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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