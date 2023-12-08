На борту рейса из Екатеринбурга в Петербург умер пассажир
Рейс Екатеринбург – Санкт-Петербург экстренно сел в Перми из-за смерти пассажира
На борту самолёта авиакомпании "Россия", который направлялся из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, умер пассажир. Об этом заявили в пресс-службе организации.
"Одному из пассажиров рейса FV6418 стало плохо. Экипаж принял решение экстренно садиться в аэропорту Перми. После посадки врачи констатировали смерть человека", — приводит её заявление Ura.ru.
В аэропорту Перми пассажиров высадили из воздушного судна.
Ранее Лайф писал, что врачи СПбГПМУ спасли пассажира во время рейса Санкт-Петербург – Красноярск. Как только один из пассажиров начал терять сознание, педиатры оперативно стабилизировали его.
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