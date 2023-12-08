На борту рейса из Екатеринбурга в Петербург умер пассажир

На борту самолёта авиакомпании "Россия", который направлялся из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, умер пассажир. Об этом заявили в пресс-службе организации.

"Одному из пассажиров рейса FV6418 стало плохо. Экипаж принял решение экстренно садиться в аэропорту Перми. После посадки врачи констатировали смерть человека", — приводит её заявление Ura.ru.

В аэропорту Перми пассажиров высадили из воздушного судна.