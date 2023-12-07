Врачи СПбГПМУ спасли пассажира во время рейса Санкт-Петербург – Красноярск

Пассажир авиарейса Санкт-Петербург – Красноярск почувствовал себя плохо во время полёта. К счастью, на борту находились врачи Педиатрического университета Северной столицы, которые оказали бедолаге профессиональную помощь и избежали экстренной посадки воздушного судна.

Петербургские врачи спасли пассажира самолёта. Видео © t.me / "Mash на Мойке"

Медики летели в Туву для работы в составе группы Минздрава России во главе с ректором Дмитрием Ивановым. Как только один из пассажиров начал терять сознание, педиатры оперативно оценили состояние пациента поневоле и стабилизировали его, воспользовавшись возможностями систем жизнеобеспечения самолёта.

"На борту имелась аптечка с необходимыми препаратами, был доступен медицинский кислород, который потребовался мужчине. Состояние пассажира удалось стабилизировать, экипаж смог продолжить полёт. Мужчина смог долететь до Красноярска, где ему помогут местные врачи", — сказано на сайте СПбГПМУ.