В Тюмени врачи спасли жизнь недоношенному мальчику весом 510 граммов

В Тюмени родился недоношенный мальчик, весивший всего 510 граммов. Врачи смогли спасти ему жизнь, но младенцу пришлось провести 119 часов в аппарате искусственной вентиляции лёгких, сообщили в Департаменте здравоохранения Тюменской области.

"Малыш весом 510 граммов родился в перинатальном центре. Врачи были вынуждены провести беременной пациентке кесарево сечение, чтобы спасти ребёнка. <…> В первый месяц своей жизни малыш пролежал 119 часов на ИВЛ и 297 часов на неинвазивной респираторной поддержке", — цитирует сообщение департамента Ura.ru.

Также мальчик некоторое время находился на энтеральном питании грудным молоком. Сейчас поводов для тревоги уже нет: лечение помогло, и мальчик стал дышать сам. Он окреп и набрал вес, после чего врачи его выписали.