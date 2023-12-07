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7 декабря, 10:29

В Тюмени врачи спасли жизнь недоношенному мальчику весом 510 граммов

В Тюмени родился недоношенный мальчик, весивший всего 510 граммов. Врачи смогли спасти ему жизнь, но младенцу пришлось провести 119 часов в аппарате искусственной вентиляции лёгких, сообщили в Департаменте здравоохранения Тюменской области.

"Малыш весом 510 граммов родился в перинатальном центре. Врачи были вынуждены провести беременной пациентке кесарево сечение, чтобы спасти ребёнка. <…> В первый месяц своей жизни малыш пролежал 119 часов на ИВЛ и 297 часов на неинвазивной респираторной поддержке",  цитирует сообщение департамента Ura.ru.

Также мальчик некоторое время находился на энтеральном питании грудным молоком. Сейчас поводов для тревоги уже нет: лечение помогло, и мальчик стал дышать сам. Он окреп и набрал вес, после чего врачи его выписали.

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Freepik

Юрий Лысенко
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