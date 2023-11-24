В Санкт-Петербурге врачи спасли мать семерых детей, у которой случился инсульт

Врачи петербургской больницы спасли мать семерых детей, у которой случился инсульт. Избежать летального исхода удалось благодаря своевременной госпитализации, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Врачи СПб ГБУЗ "Городская больница № 26" спасли маму семерых детей, у которой случился инсульт. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Всё началось с того, что Наталья почувствовала лёгкое недомогание. Она не стала обращать на него внимания — и зря: утром 8 ноября прямо во сне у неё случился инсульт. Причём первые симптомы недуга помог определить муж-военный, проходивший курсы спасателей. В итоге в тяжёлом состоянии женщину доставили в СПб ГБУЗ "Городская больница № 26".

В ходе осмотра врачи диагностировали разрыв внутренней сонной артерии. Оказалось, что сформировавшиеся тромбы перекрыли сосуды в головном мозге, а кислород перестал поступать в правое полушарие. В таких случаях счёт идёт буквально на секунды, поэтому помимо неврологов, рентгенологов, реаниматологов и хирургов к диагностике подключается и искусственный интеллект: он помогает рассчитать шкалу Аспекса — ранних ишемических изменений, которая идёт в помощь.

Помимо того что Наталья попала в руки опытных специалистов, помог ещё и сам организм, который смог справиться с ударом. Благодаря этому удалось уменьшить очаг ишемии и не дать развиться необратимым последствиям. Несмотря на это, сроки восстановления всегда довольно большие (до года или полутора лет), впереди пациентку ждёт долгая реабилитация. Сейчас она проходит курс лечебной физкультуры, однако уже готовится к выписке. Дома петербурженку ждёт большая семья — главная мотивация быть здоровой ещё много лет.