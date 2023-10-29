"Стремительно молодеет": Россиян предупредили об опасной тенденции инсульта
Скворцова: В России до 8% случаев инсульта приходится на людей до 45 лет
В России всё больше случаев инсульта приходится на людей до 45 лет. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова, отметив, что это одна из наиболее частых причин смерти и инвалидности во всём мире.
"Инсульт стремительно молодеет — в России от 5 до 8% случаев наблюдаются у людей до 45 лет, а каждые последующие 10 лет риск заболевания увеличивается в 3 раза", — заявила Скворцова.
Медик убеждена, что опасные последствия этой патологии можно предупредить. Для этого надо проходить профилактику, которая должна сочетаться с грамотным медицинским контролем.
На раннем этапе развития острого нарушения мозгового кровообращения необходимо использовать "терапевтическое окно", так как терапия наиболее эффективна в первые три-четыре часа после сосудистой катастрофы, заключила Скворцова.
Ранее Лайф писал, что учёные Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королёва разработали способ выявить инфаркт и инсульт на ранней стадии. Новый метод поможет предотвратить появление инфаркта и развитие атеросклероза.
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