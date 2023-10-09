Российские учёные нашли способ предотвратить инфаркт и инсульт

Учёные Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королёва разработали способ выявить инфаркт на ранней стадии. Результаты исследования были опубликованы в Biomedical Engineering.

По словам исследователей, чтобы предотвратить болезни сердца, нужно контролировать несколько параметров, среди них эластичность сосудов. Чем их стенки жёстче, тем более человек подвержен сердечным патологиям, таким как инфаркт, инсульт, атеросклероз и сердечная недостаточность.

Эксперты Самарского университета имени академика С.П. Королёва пояснили, что эластичность сосудов в настоящее время оценивается с помощью методов на основе ультразвуковых и рентгеновских систем диагностики. Это очень дорого и требует участия профессиональных работников. Однако учёные нашли более простой способ, который базируется на анализе различий ритмов человека — пульсового и сердечного.

"Периодические колебания артериального давления, вызванные так называемыми волнами Майера, могут привести к изменению эластичности артериальных сосудов, что и вызывает дополнительную вариабельность частоты пульса. Именно эта разница и является маркером способности стенок сосудов к растяжению", — приводит слова доцента кафедры лазерных и биотехнических систем Самарского университета имени академика С.П. Королёва Александра Федотова РИА "Новости".

Учёный подчеркнул, что новый метод поможет предотвратить появление инфаркта и развитие атеросклероза.