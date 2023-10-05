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5 октября, 13:15

Врач предупредил об инфаркте и инсульте из-за плохой чистки зубов

Стоматолог Лосев: Плохая гигиена рта грозит инфарктом и инсультом

Состояние зубов и дёсен напрямую сказывается на здоровье. И если человек подхватил инфекцию, то зараза может распространиться на весь организм. Как избежать развития серьёзных заболеваний и почему важно следить за зубами, рассказал главный врач клиники "Мегастом" Алексей Лосев.

По его словам, болезни развиваются из-за отсутствия профессиональной чистки в клинике и гигиены на бытовом уровне. Бактерии быстро распространяются и из-за этого возникает кариес, воспаляются дёсны и кости, подчеркнул медик.

Помимо общего недомогания организма, инфекции могут распространиться по кровеносной системе и ухудшить работу ЖКТ. Если же продолжать откладывать походы к стоматологу, можно заработать синдром ночного апноэ (во время сна человеку трудно дышать или вообще невозможно это делать).

"Появляются более серьёзные проблемы — инфаркты, инсульты и дневное засыпание. Это влечёт за собой потерю работоспособности и возможность, например, заснуть за рулём, увеличивая риски аварии", — приводит слова Лосева телеканал "360".

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Также люди могут столкнуться с болями в шейном отделе позвоночника. А это чревато мигренями и появлением шумов в ушах. Ещё запущенность ротовой полости может привести к пульпитам, пародонтитам и даже остеомиелитам — это воспалительные процессы, которые уничтожают все элементы кости, так как зараза всегда развивается вглубь.

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Ранее Лайф рассказывал, что россиянину потребовалась срочная операция на сердце из-за невылеченного кариеса. Пациент в течение нескольких лет не обращал внимания на здоровье своих зубов, что и привело к поражению органа.

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Shutterstock

Дарья Нарыкова
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