Россиянину потребовалась срочная операция на сердце из-за невылеченного кариеса

В Кирове у местного жителя возникли серьёзные проблемы с сердцем из-за того, что он вовремя не вылечил кариес. Об этом сообщили в региональном Министерстве здравоохранения. Уточняется, что мужчина поступил в Центр кардиологии и неврологии с подозрением на инфекционный эндокардит. Это воспалительное заболевание клапанного аппарата сердца.

"В крови было выявлено повышение воспалительных маркеров. В ходе дальнейшего диагностического поиска была обнаружена достаточно неожиданная причина. Пациент в течение нескольких лет не обращал внимания на здоровье своих зубов, не обращался к стоматологам. Что и привело к поражению сердца", — указали в Минздраве Кировской области.

Потребовалось вмешательство стоматолога, мужчине удалили зубы, разрушенные кариесом. После этого его состояние улучшилось, но всё же изменения в сердце были уже необратимы. Ему провели успешное протезирование аортального клапана.

Главный стоматолог региона Ирина Халявина рассказала, что большое количество кариозно разрушенных зубов, налёт и изношенные коронки могут негативно сказаться на здоровье всего организма. Тогда слизистая полости рта становится неэффективным барьером для различных бактерий, они легко проникают во внутренние органы.