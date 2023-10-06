Врачи раскрыли, какое изменение в организме может предсказать мгновенную смерть

Преждевременное поседение может говорить о появлении атеросклеротических бляшек, которые приводят к инфаркту и инсульту. Об этом рассказал врач-кардиолог Константин Крулев "Российской газете". По его словам, исследования, проведённые в Испании, доказали, что признаком раннего появления таких патологий может быть нарушение пигментации волос.

"Проявление атеросклероза было пропорционально выраженности седины. Интересно, что для исследования не удалось найти достаточного количества женщин", — отметил кардиолог.

Кандидат медицинских наук и кардиолог Анна Кореневич посоветовала следить за уровнем холестерина в крови. Она рассказала, что инфаркт или инсульт случается, когда бляшка лопается. В большинстве случаев это происходит моментально и для многих пациентов неожиданно.