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6 октября, 10:12

Врачи раскрыли, какое изменение в организме может предсказать мгновенную смерть

Кардиолог Крулев: Поседение может говорить о развитии атеросклеротических бляшек

Преждевременное поседение может говорить о появлении атеросклеротических бляшек, которые приводят к инфаркту и инсульту. Об этом рассказал врач-кардиолог Константин Крулев "Российской газете". По его словам, исследования, проведённые в Испании, доказали, что признаком раннего появления таких патологий может быть нарушение пигментации волос.

"Проявление атеросклероза было пропорционально выраженности седины. Интересно, что для исследования не удалось найти достаточного количества женщин", отметил кардиолог.

Кандидат медицинских наук и кардиолог Анна Кореневич посоветовала следить за уровнем холестерина в крови. Она рассказала, что инфаркт или инсульт случается, когда бляшка лопается. В большинстве случаев это происходит моментально и для многих пациентов неожиданно.

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Александра Мышляева
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