Врачи раскрыли, какое изменение в организме может предсказать мгновенную смерть
Кардиолог Крулев: Поседение может говорить о развитии атеросклеротических бляшек
Преждевременное поседение может говорить о появлении атеросклеротических бляшек, которые приводят к инфаркту и инсульту. Об этом рассказал врач-кардиолог Константин Крулев "Российской газете". По его словам, исследования, проведённые в Испании, доказали, что признаком раннего появления таких патологий может быть нарушение пигментации волос.
"Проявление атеросклероза было пропорционально выраженности седины. Интересно, что для исследования не удалось найти достаточного количества женщин", — отметил кардиолог.
Кандидат медицинских наук и кардиолог Анна Кореневич посоветовала следить за уровнем холестерина в крови. Она рассказала, что инфаркт или инсульт случается, когда бляшка лопается. В большинстве случаев это происходит моментально и для многих пациентов неожиданно.
Ранее кардиолог Анна Бирюкова назвала недуги, которые могут привести к внезапной смерти. По словам врача, одно из основных заболеваний, которое в своём исходе может привести к такому осложнению, как ВСС, — это ишемическая болезнь.
Shutterstock