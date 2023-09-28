Кардиолог назвала недуги, которые могут привести к внезапной смерти

От сердечно-сосудистых заболеваний в мире умирают миллионы людей, и в 50% летальных случаев речь идёт о внезапной сердечной смерти. О том, какие недуги могут к ней привести, Лайфу рассказала врач-кардиолог "СМ-Клиники" Анна Бирюкова.

"Для начала определимся с самим понятием "внезапная сердечная смерть" (ВСС). Простыми словами — это состояние, когда сердце неожиданно и без предшествующих тому причин перестаёт биться. Но отсутствие видимой причины говорит только о том, что эта причина ещё не была обнаружена, однако это совершенно не значит, что её нет", — отметила врач.

Основные заболевания, которые в своем исходе могут привести к такому осложнению, как ВСС, — это ишемическая болезнь, гипертрофическая кардиомиопатия, синдром укороченного интервала PQ.

Ишемическая болезнь сердца и самое опасное её проявление — острый инфаркт миокарда — происходит, когда в артерии на пути обогащённой кислородом крови встаёт преграда, как правило, в виде тромба или атеросклеротической бляшки. В клетках сердца нарушается обмен веществ, в кровоток выбрасывается множество токсинов, которые запускают аритмию, приводящую к ВСС. Симптомы: жгучая, практически нестерпимая боль за грудиной длительностью более 15-20 минут, слабость, страх смерти, холодный пот.

Гипертрофическая кардиомиопатия характеризуется выраженным утолщением стенок сердца. Большинство случаев носит наследственный характер. Чрезмерное утолщение миокарда со временем приводит к тому, что, с одной стороны, уменьшается объём крови, который сердце выбрасывает в аорту, с другой — нарушается кровоснабжение тканей самого органа. Это приводит к нарушению обмена веществ в миокарде и изменению нормального хода нервных импульсов в нём. Развивается фатальная аритмия, которая запускает механизм ВСС. Как правило, симптомы появляются у молодых людей (20–40 лет) и связаны с физической нагрузкой. Они включают в себя боль и дискомфорт в груди, сердцебиение, одышку, обмороки и предобморочные состояния.

Синдром укороченного интервала PQ (одна из характеристик в заключении ЭКГ). К данной группе относятся синдромы Вольфа-Паркинсона-Уайта (ВПВ-синдром), а также синдром Клерка-Леви-Кристеско (CLC-синдром). Укорочение указанного интервала обусловлено наличием в составе проводящей системы сердца дополнительных пучков проведения. Люди с такими пучками отличаются от обычных лишь тем, что у них дополнительная мельчайшая "ниточка" в сердце, которая принимает активное участие в проведении импульса.

Симптомы: внезапно начавшаяся тахикардия, слабость, дискомфорт в груди, бледность кожного покрова, похолодание конечностей, предобморочное состояние и обморок. Опасность синдрома заключается в том, что наличие таких аномальных путей распространения нервного импульса являются хорошей почвой для развития фатальной аритмии и ВСС.