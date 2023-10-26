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25 октября, 23:36

Названы признаки инсульта и способы восстановиться после него

Невролог Андрусов: Максимальная активность поможет восстановиться после инсульта

При возникновении признаков нарушения мозгового кровообращения вопрос в том, как быстро окружающие вызовут скорую и насколько правильную медицинскую помощь смогут оказать врачи. В рамках Недели борьбы с инсультом о признаках этого заболевания и способах восстановления после него телеканал "360" побеседовал с врачом-неврологом Юрием Андрусовым.

Специалист отметил, что кровоизлияние в мозг может случиться даже у очень молодых людей — и в 20, и в 30 лет. В качестве первого признака он назвал головокружение, потерю сознания, мозговой "туман" и головную боль. Последняя, однако, не является обязательным симптомом и сопровождает, как правило, субарахноидальное кровоизлияние.

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Ко второму признаку невролог отнёс проблемы с речью и зрением. Если человек не может произнести слова, говорит несвязно, имеет отрешённый вид, не разбирает или не слышит речь собеседника — это серьёзный повод насторожиться. Также при инсульте сложно сфокусировать взгляд на определённом предмете, может двоиться в глазах (проблемы с аккомодацией).

Третьим признаком, по словам Андрусова, являются физические нарушения тела: страдает подвижность конечностей, частично парализует лицо и становится неестественной мимика (человек криво улыбается, у него закрывается веко лишь одного глаза). Кроме того, нарушается походка и теряется координация в пространстве.

Главное, что могут сделать окружающие, — быстро вызвать скорую помощь. До приезда медиков человека следует уложить на высокие подушки, расслабить тугой ремень, пояс, воротник рубашки и обеспечить приток свежего воздуха. После этого нужно по возможности измерить артериальное давление и дать лекарство, если оно высокое. При отсутствии нужных таблеток врачи советуют опустить ноги больного в горячую (в разумных пределах) воду.

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Главной рекомендацией по восстановлению после инсульта является максимальная активность. Выжившие клетки мозга могут взять на себя функцию погибших, но для этого нейроны постоянно должны получать информацию. В реабилитационных отделениях больниц с помощью специальных упражнений больному помогают вновь приобрести утраченные навыки. По возвращении домой он тоже должен стараться ходить, действовать поражёнными конечностями, самостоятельно есть и разговаривать.

"Других вариантов восстановления нет. То есть если произошёл инсульт, человек после этого лежит и ничего не происходит, то шансы, что у него что-то восстановится, стремятся к нулю", — объяснил Андрусов.

А ранее эксперт назвала нетипичные симптомы инсульта. Так, у человека могут возникнуть несвойственные ему дурашливость, неряшливость, агрессия, нарушение ориентирования во времени и пространстве или, наоборот, чрезмерная апатичность и безвольность. По её словам, в некоторых случаях инсульт очень похож на опьянение.

Обложка ©

Freepik / Drazen Zigic

Лариса Сафронова
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