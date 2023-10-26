Названы признаки инсульта и способы восстановиться после него

При возникновении признаков нарушения мозгового кровообращения вопрос в том, как быстро окружающие вызовут скорую и насколько правильную медицинскую помощь смогут оказать врачи. В рамках Недели борьбы с инсультом о признаках этого заболевания и способах восстановления после него телеканал "360" побеседовал с врачом-неврологом Юрием Андрусовым.

Специалист отметил, что кровоизлияние в мозг может случиться даже у очень молодых людей — и в 20, и в 30 лет. В качестве первого признака он назвал головокружение, потерю сознания, мозговой "туман" и головную боль. Последняя, однако, не является обязательным симптомом и сопровождает, как правило, субарахноидальное кровоизлияние.

Ко второму признаку невролог отнёс проблемы с речью и зрением. Если человек не может произнести слова, говорит несвязно, имеет отрешённый вид, не разбирает или не слышит речь собеседника — это серьёзный повод насторожиться. Также при инсульте сложно сфокусировать взгляд на определённом предмете, может двоиться в глазах (проблемы с аккомодацией).

Третьим признаком, по словам Андрусова, являются физические нарушения тела: страдает подвижность конечностей, частично парализует лицо и становится неестественной мимика (человек криво улыбается, у него закрывается веко лишь одного глаза). Кроме того, нарушается походка и теряется координация в пространстве.

Главное, что могут сделать окружающие, — быстро вызвать скорую помощь. До приезда медиков человека следует уложить на высокие подушки, расслабить тугой ремень, пояс, воротник рубашки и обеспечить приток свежего воздуха. После этого нужно по возможности измерить артериальное давление и дать лекарство, если оно высокое. При отсутствии нужных таблеток врачи советуют опустить ноги больного в горячую (в разумных пределах) воду.

Главной рекомендацией по восстановлению после инсульта является максимальная активность. Выжившие клетки мозга могут взять на себя функцию погибших, но для этого нейроны постоянно должны получать информацию. В реабилитационных отделениях больниц с помощью специальных упражнений больному помогают вновь приобрести утраченные навыки. По возвращении домой он тоже должен стараться ходить, действовать поражёнными конечностями, самостоятельно есть и разговаривать.

"Других вариантов восстановления нет. То есть если произошёл инсульт, человек после этого лежит и ничего не происходит, то шансы, что у него что-то восстановится, стремятся к нулю", — объяснил Андрусов.