Дурашливость, неряшливость и безвольность могут быть симптомами инсульта

Симптомы инсульта — острого нарушения мозгового кровообращения — у молодых и пожилых людей, как правило, одинаковые. Например, это могут быть резкая слабость в конечностях с одной стороны, головокружение с тошнотой и рвотой, нарушение зрения и слуха, головная боль. Сознание может становиться спутанным: трудно распознавать и формулировать речь. Однако есть и нетипичные симптомы, о них Лайфу рассказала врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Демьяновская.

"У человека возникают несвойственные ему дурашливость, неряшливость, агрессия, нарушение ориентирования во времени и пространстве или, наоборот, чрезмерная апатичность и безвольность. А в некоторых случаях инсульт очень похож на опьянение. Это может ввести окружающих в заблуждение", — подчеркнула Демьяновская.

Она также обратила внимание на то, что люди моложе 40 лет часто списывают такие состояния на другие болезни. Они не ожидают, что у них может быть инсульт, и не обращаются за медицинской помощью. Чтобы распознать инсульт, попросите человека назвать себя, текущий год, улыбнуться. Скорее всего, улыбка выйдет кривой. Или поднять одновременно обе руки: он не сможет этого сделать.

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Для профилактики инсульта врач советует вести здоровый образ жизни, правильно питаться, отказаться от вредных привычек, контролировать артериальное давление и поддерживать умеренную физическую активность. Хотя бы раз в год целесообразно приходить на плановый приём к кардиологу и делать ЭКГ. Также важно следить за уровнем сахара и холестерина в крови. Особую бдительность нужно проявлять, если у родственников первой линии был инсульт.