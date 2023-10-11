Офисному планктону стоит задуматься: Врач рассказала, кому грозит инсульт до 40 лет

Инсульт — острое нарушение мозгового кровообращения — считается болезнью пожилых людей. Однако всё чаще это заболевание обнаруживается у пациентов, не достигших 40 лет. О факторах риска Лайфу рассказала врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Демьяновская.

Среди основных причин инсульта в молодом возрасте: наследственные нарушения обмена холестерина и свёртывающей системы крови;

врождённые аномалии строения мозговых сосудов и сопутствующие сердечно-сосудистые недуги;

инфекции;

сахарный диабет;

опухоли (доброкачественные и злокачественные);

вредные привычки — гиподинамия, постоянные стрессы, большое количество фастфуда в рационе, курение и употребление спиртных напитков;

приём некоторых лекарственных препаратов — нестероидных противовоспалительных средств, оральных контрацептивов, психоактивных веществ.

"Помимо основных причин, которые могут привести к раннему инсульту, есть также факторы риска, повышающие вероятность патологии. К таким предрасположенностям относятся генетические предпосылки, пол: число инсультов у пациентов в возрасте до 67 лет выше у мужчин, а в более старшем возрасте — выше у женщин", — рассказала врач.

Симптомы инсульта у молодых и пожилых людей одинаковые и зависят от локализации очага и его размеров: это резкая слабость в конечностях с одной стороны, головокружение с тошнотой и рвотой, нарушение зрения и слуха, головная боль. Сознание может становиться спутанным — трудно распознавать и формулировать речь. При этом люди моложе 40 лет часто списывают такое состояние на другие болезни — они не ожидают у себя инсульт и не обращаются за медицинской помощью.

Есть несколько простых способов распознать инсульт: попросите человека назвать себя, текущий год, улыбнуться (скорее всего, улыбка выйдет кривой) или поднять одновременно обе руки (он не сможет этого сделать).