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23 сентября, 03:27

Остеопат предупредил о риске инсульта из-за привычки "похрустеть" шеей

Остеопат Белаш: Опасная привычка хрустеть шеей может привести к инсульту

Щелчки пальцами являются совершенно безобидным физиологическим процессом, а вот с шейным отделом позвоночника так поступать не стоит, так как можно спровоцировать серьёзный мышечный спазм с болями и напряжением. Об этом в беседе с газетой "Известия" заявил доцент кафедры остеопатии СЗГМУ им. И.И. Мечникова невролог Владимир Белаш.

Эксперт объяснил, что при щелчке и грубом повороте шеи присутствует риск травмы позвоночной артерии, которая проходит в костном канале, образованном шейными позвонками. По его словам, это особенно опасно при нахождении атеросклеротических бляшек в этой артерии.

"При сдавлении бляшка повреждается, от неё отрывается кусочек. Он попадает в сосуды головного мозга, вызывает их закупорку, а это может стать причиной инсульта", — предостерегает невролог.

Также врач подчеркнул, что пожилым людям стоит с осторожностью относиться к поворотам головы. Белаш заявил, что в случае, если у человека зрелого возраста выявлено разрежение костной ткани, то любое резкое движение теоретически может спровоцировать повреждение и развитие перелома.

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Обложка ©

Pixabay

Андрей Соловьёв
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