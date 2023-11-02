Врач назвала первые признаки инсульта и рассказала, у кого выше риск с ним столкнуться

Головной мозг является главным органом центральной нервной системы человека, который регулирует и связывает деятельность всего организма. Нарушение мозгового кровообращения приводит к инсульту. Инсульт — это гибель клеток головного мозга в результате кровоизлияния или ишемического поражения этих клеток. Главные признаки инсульта и у кого выше риск с ним столкнуться Лайфу озвучила врач-невролог высшей категории Галина Чудинская.

Кто больше подвержен инсульту?

По словам врача, в основном это мужская часть населения. Инсульт является проявлением некомпенсированной гипертонической болезни или атеросклероза сосудов головного мозга. К тому же мужчины реже проходят обследование и не относятся серьёзно к таким важным показателям здоровья, как артериальное давление и уровень холестерина в крови. Кроме того, чем старше человек, тем более велика вероятность инсульта, ведь с возрастом приобретается больше заболеваний, некоторые из них могут быть осложнены нарушением мозгового кровообращения.

Признаки инсульта:

Асимметричность лица.

Нечёткая речь и двоение перед глазами.

Головокружение, шаткость при ходьбе, слабость в конечностях: руке или ноге, обычно на одной стороне. "Если обнаружены эти признаки, необходима срочная госпитализация. Чем быстрее пациент окажется в больнице, тем выше шанс на его выздоровление", — отмечает врач АО "Медицина", клиники академика Ройтберга.

Что делать для профилактики инсульта?

Чудинская советует контролировать артериальное давление и поддерживать его в норме, следить за холестерином и обязательно проводить антикоагулянтную терапию в случае нарушения ритма сердца. Также стоит вести здоровый образ жизни и не забывать проходить обследование.