Обмороки, запоры, инсульты: Врач предупредил об опасности "осенних" сладостей

Осенью, когда за окном слякоть или снег, а температура опускается до нулевых значений, так хочется побаловать себя сладким. Насколько безопасны любимые многими "осенние" сладости (печёные яблоки, тыквенный латте, булочки с корицей, глинтвейн), Лайфу рассказал хирург Александр Умнов.

Печёные яблоки. В сыром яблоке содержится до 60 килокалорий, при приготовлении фрукт не теряет минералы и витамины (С, Е, А, PP, все витамины группы В). Однако самое вредное и калорийное в печёных яблоках — начинка и добавки (сахар, сироп, варенье).

"Начинка повышает его калораж, что может способствовать набору веса при ежедневном употреблении. Также яблоки могут повышать выработку соляной кислоты в желудке, что может вызвать обострение язвы желудка и гастрита. Из-за мочегонного эффекта не рекомендуется употреблять данный продукт людям с мочекаменной болезнью, простатитом и гиперплазией предстательной железы из-за риска развития болевого синдрома", — отметил преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения.

Тыквенный латте. Здесь опасности таятся в тыквенном сиропе. Во-первых, в нём содержится большое количество сахара, из-за чего напиток нельзя употреблять при сахарном диабете. Во-вторых, часто сироп содержит ароматизатор "тыква", включающий сорбат калия, который может уничтожить полезную микрофлору в кишечнике человека, что приведёт к расстройству пищеварения. Кроме того, в чашечке такого латте будет около 200 килокалорий, предупреждает врач.

Булочки с корицей. Они содержат много быстрых углеводов, дающих ощущение насыщения, которое быстро проходит. Происходят скачки глюкозы в крови, что может впоследствии привести к развитию сахарного диабета. Также булочки могут содержать трансжиры, откладывающиеся внутри сосудов в виде атеросклеротических бляшек, что повышает риск развития инфарктов, инсультов, тромбозов брыжеечных артерий. К тому же клейковина продукта может вызвать запоры и раздутие живота. Кроме того, полученные с булочкой углеводы преобразуются в жиры, откладывающиеся под кожей и на стенках внутренних органов.

Безалкогольный глинтвейн. У данного продукта высокий гликемический индекс, что способствует ожирению и развитию сахарного диабета, отмечает Умнов. При варке фрукты теряют многие полезные вещества, остаются только углеводы. Также напиток вызывает расширение сосудов, что может привести к падению артериального давления и обморокам.