Диетолог объяснила, как топлёное масло поможет иммунитету осенью

Одним из самых действенных продуктов для осеннего периода, который поможет поддержать иммунитет и повысит сопротивляемость организма, является топлёное масло. Об этом в беседе с газетой "Известия" рассказала гастроэнтеролог-диетолог, главный специалист фонда ОМС Республики Башкортостан Эльвира Белёва.

В этом продукте содержатся различные витамины, полезные полиненасыщенные кислоты и минералы, такие как фосфор, железо, кальций, цинк и медь. Эксперт выделила из состава топлёного масла масляную кислоту, которая способствует эластичности сосудов и благотворно влияет на кишечную микрофлору, назвав её одним из главных деликатесов.

"У топлёного масла очень высокая температура дымления — 250 градусов и выше. Поэтому его можно использовать и для жарки: оно не будет портиться при готовке. Если нет противопоказаний, то при простуде хорошо добавить такой продукт в молоко, нагреть и выпить. Средство "смажет" начальные дыхательные пути, поможет откашляться", — заявила специалист.

В то же время, по её словам, в период обострения острых респираторных заболеваний полезны любые растительные масла, однако не стоит забывать, что температура их дымления для жарки должна быть не ниже 165 градусов. Так, Белёва напомнила, что подсолнечное нерафинированное, льняное и масло грецкого ореха не подойдут для нагревания — ими лучше заправлять салаты.