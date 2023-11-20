Врачи достали из желудка россиянки шар для похудения, который чуть не убил её

В Новороссийске медики спасли женщину, вытащив из неё внутрижелудочный баллон в виде шарика для снижения аппетита. Его поставили в одной из клиник в Краснодаре.

Как уточняет издание "Новороссийский рабочий", данный предмет заполняет желудок, уменьшая его объём. Чувство насыщения наступает быстрее, поэтому человеку хочется меньше есть и он худеет. Такого эффекта и ожидала пациентка — она ходила с шариком три года при том, что доставать его необходимо раньше. Тем не менее снизить вес так и не получилось.

Более того, на стенке желудка появилась большая язва-пролежень, сопровождающаяся кровотечением. Поэтому врачи решили извлечь инородное тело, чтобы спасти женщину. Сейчас она находится в хирургическом отделении, её жизни ничего не угрожает.