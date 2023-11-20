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20 ноября, 09:27

Врачи достали из желудка россиянки шар для похудения, который чуть не убил её

В Новороссийске врачи спасли женщину, вытащив из её желудка шар для похудения

<p>Шар для похудения, который вытащили из желудка пациентки в Новороссийске. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/novorab_official/28500" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Новороссийский рабочий</a></p>

Шар для похудения, который вытащили из желудка пациентки в Новороссийске. Обложка © Telegram / Новороссийский рабочий

В Новороссийске медики спасли женщину, вытащив из неё внутрижелудочный баллон в виде шарика для снижения аппетита. Его поставили в одной из клиник в Краснодаре.

Как уточняет издание "Новороссийский рабочий", данный предмет заполняет желудок, уменьшая его объём. Чувство насыщения наступает быстрее, поэтому человеку хочется меньше есть и он худеет. Такого эффекта и ожидала пациентка — она ходила с шариком три года при том, что доставать его необходимо раньше. Тем не менее снизить вес так и не получилось.

Более того, на стенке желудка появилась большая язва-пролежень, сопровождающаяся кровотечением. Поэтому врачи решили извлечь инородное тело, чтобы спасти женщину. Сейчас она находится в хирургическом отделении, её жизни ничего не угрожает.

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Ранее Лайф писал, что в Великом Новгороде медики прооперировали девушку с 12-килограммовой кистой, которая занимала всю брюшную полость. Сейчас пациентка проходит реабилитацию.

Никита Осипов
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