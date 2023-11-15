Житель Подмосковья чуть не умер из-за сепсиса, развившегося на фоне простуды

В подмосковной Балашихе врачи спасли 35-летнего мужчину с сепсисом, который развился у него на фоне простуды. По данным Минздрава Подмосковья, в больницу пострадавший попал с жалобами на сильную боль в горле, дискомфорт при глотании и температуру. Пациент рассказал, что болел уже четыре дня, однако за помощью не обращался, так как подумал, что всё это обычная простуда.

Медики заметили в глотке у мужчины гнойник и воспалительный процесс, который привёл к отёку шеи. Специалисты вскрыли абсцесс и в течение 12 дней боролись за жизнь пациента.

"Пациент поступил в стационар со сниженным иммунитетом. Поэтому, несмотря на усилия врачей, абсцессы один за другим стремительно развивались. После вскрытия и дренирования очередного гнойного воспаления — сепсиса уже в грудной клетке — мужчине стало хуже: он начал задыхаться. В разрушающий процесс было вовлечено лёгкое", — отметил заведующий отоларингологическим отделением филиала № 2 Балашихинской больницы Алексей Агафонов.

После этого, по его словам, мужчину подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) и экстренно прооперировали. Из лёгкого хирурги удалили около трёх с половиной литров гнойной жидкости и некротическую ткань, а также установили дренажи. В реанимации состояние пациента со временем стабилизировалось, гнойный процесс остановился.

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо, но его ожидает долгая реабилитация. Агафонов подчеркнул, что у перенёсших сепсис пациентов повышенный риск рецидива, который может привести к смерти.