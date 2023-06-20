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20 июня, 09:38

Британец перепутал сепсис с простудой и лишился обеих ног

<p>Мэтью Хикс, спутавший сепсис с простудой. Обложка © <a href="https://www.dailyrecord.co.uk/news/scottish-news/sepsis-dad-loses-both-legs-30232399" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Daily Record</a></p>

Мэтью Хикс, спутавший сепсис с простудой. Обложка © Daily Record

Житель Великобритании перепутал сепсис с простудой и лишился обеих ног, пишет Daily Record. Несколько месяцев назад Мэттью Хикс из города Террифф в графстве Абердиншир столкнулся с повышенной температурой и, не придав этому симптому особого внимания, начал принимать парацетамол.

Однако через некоторое время Мэттью доставили в больницу в критическом состоянии, где врачи диагностировали у него сепсис, стрептококк А и пневмонию в левом лёгком. Он был подключён к аппарату ЭКМО и введён в искусственную кому, из которой вышел уже без нижних конечностей. Другим последствием болезни стали проблемы с сердцем, которое теперь функционирует только на 34%.

Мэттью Хикс, спутавший сепсис с простудой. Фото © Daily Record

Мэттью Хикс, спутавший сепсис с простудой. Фото © Daily Record

Мужчина признался, что произошедшее изменило его отношение к жизни: если раньше он много работал, то теперь больше будет уделять времени семье.

"Мои взгляды на жизнь опредёленно изменились. До болезни я работал как можно больше, но теперь я понимаю, что работа — это ещё не всё, и я планирую проводить больше времени, наслаждаясь жизнью и проводя его со своей семьёй", отметил он.

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Матвей Константинов
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