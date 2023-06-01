Американец заболел раком из-за бурной сексуальной жизни в молодости

По словам 56-летнего Стивена Бергмана, до определённого момента он вёл активный образ жизни и часто занимался спортом. Всё изменилось в 2016 году, когда его самочувствие резко ухудшилось. В частности, мужчина постоянно стал чувствовать боль в горле и слабость. Медобследование показало, что у Стивена рак горла. В итоге ему назначили несколько курсов химиотерапии, после чего наконец-то вырезали опухоль. Спустя пять лет тяжёлого лечения американец вошёл в ремиссию.