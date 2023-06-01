Американец заболел раком из-за бурной сексуальной жизни в молодости
Daily Mail: Американец заболел раком горла из-за венерического заболевания
Заболевший раком горла американец убеждён, что подхватил смертельный недуг из-за бурной сексуальной жизни в молодости, сообщает Daily Mail.
По словам 56-летнего Стивена Бергмана, до определённого момента он вёл активный образ жизни и часто занимался спортом. Всё изменилось в 2016 году, когда его самочувствие резко ухудшилось. В частности, мужчина постоянно стал чувствовать боль в горле и слабость. Медобследование показало, что у Стивена рак горла. В итоге ему назначили несколько курсов химиотерапии, после чего наконец-то вырезали опухоль. Спустя пять лет тяжёлого лечения американец вошёл в ремиссию.
При этом мужчина уверен в том, что причиной развития рака стал вирус папилломы человека (ВПЧ), который передаётся половым путём. Стивен не знает точно, когда он подхватил ВПЧ, так как до появления болезни он часто менял партнёров.
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