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18 ноября, 10:48

22-летняя жительница Новгорода чуть не умерла из-за 12-килограммовой кисты

В Великом Новгороде врачи спасли девушку с 12-килограммовой кистой

В Великом Новгороде врачи прооперировали 22-летнюю девушку с 12-килограммовой кистой, которая занимала всю брюшную полость. Сейчас пациентка проходит реабилитацию.

Девушка была госпитализирована с подозрением на водянку. Полгода пациентка не была у врачей, при этом жаловалась на увеличение живота. Её перевели в Центральную городскую клиническую больницу Великого Новгорода. Там выявили доброкачественную кисту и сразу же прооперировали пациентку.

"Киста весом 12 килограммов, занимавшая всю брюшную полость, удалена. Операция прошла успешно. Других патологий не выявлено", — сообщили в пресс-службе Минздрава Новгородской области.

Там добавили, что сейчас пациентка проходит реабилитацию.

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Ранее Лайф писал, что жительнице Татарстана провели операцию из-за сгнившей челюсти. Женщина долгие годы не ходила к стоматологам, в результате чего у неё развился хронический остеомиелит. В итоге врачи провели операцию, удалив десять сантиметров отмершей костной ткани, и вставили пациентке титановую пластину.

Обложка ©

Unsplash / Piron Guillaume

Александра Мышляева
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