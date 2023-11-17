Зубцы вошли на 11 см: Сибирские врачи спасли мужчину, которому проткнули голову вилами

В Новосибирске хирурги городской больницы № 1 провели "ювелирную" операцию местному жителю, которому сломали шесть рёбер и пробили голову вилами. Он чудом остался жив, так как штыри не задели важные органы.

Жителю Новосибирска пробили голову вилами. Фото © Министерство здравоохранения Новосибирской области

Пострадавший прибыл в медучреждение в тяжёлом состоянии. Из-за полученных ранений у него начался пневмоторакс (скопление воздуха в плевральной полости). Хирурги приняли решение не вынимать вилы целиком, так как это могло привести к обильному кровотечению. Специалисты отпилили зубцы вил, которые вошли в голову мужчины на 11 сантиметров, после чего приступили к сложной операции.

Оказалось, что один из зубцов зашёл за глазное яблоко, но не повредил зрительный нерв. Ещё один штырь мог повредить ствол головного мозга.

"После десяти дней в реанимации пациент сейчас продолжает лечение в нейрохирургическом отделении Горбольницы № 1. Врачи осторожно говорят, что серьёзная травма, похоже, обойдётся практически без последствий. Мужчина избежал, в том числе, тяжёлого бактериального менингита — вилы в голове были далеко не стерильными. Скорее всего, только останется сниженным зрение правого глаза", — рассказали в Минздраве Новосибирской области.