Медики Центрального военного клинического госпиталя имени Мандрыка провели уникальную операцию на сердце военнослужащего из зоны СВО. Они смогли достать осколок из бьющегося сердца.

Сложнейшее вмешательство проводилось в одном из госпиталей в зоне проведения спецоперации. Бойца СВО доставили в госпиталь 12 октября со множественными осколочными ранениями. В правом желудочке сердца у него обнаружили гуляющий осколок. Операцию выполняли главный хирург Николай Погосов и врач-хирург Сергей Кучиц.

"Выполнили стернотомию, вскрыли правый желудочек. Большого кровотечения нет, но ситуация смертельная. Слава богу, осколок магнитный оказался", — передаёт слова медиков kp.ru.

С помощью обёрнутого в стерильную марлю магнита врачи благополучно извлекли осколок, не допустив смерти пациента.