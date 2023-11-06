Хирурги провели уникальную операцию на бьющемся сердце бойца СВО
Kp.ru: Военные хирурги провели уникальную операцию на бьющемся сердце бойца СВО
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Медики Центрального военного клинического госпиталя имени Мандрыка провели уникальную операцию на сердце военнослужащего из зоны СВО. Они смогли достать осколок из бьющегося сердца.
Сложнейшее вмешательство проводилось в одном из госпиталей в зоне проведения спецоперации. Бойца СВО доставили в госпиталь 12 октября со множественными осколочными ранениями. В правом желудочке сердца у него обнаружили гуляющий осколок. Операцию выполняли главный хирург Николай Погосов и врач-хирург Сергей Кучиц.
"Выполнили стернотомию, вскрыли правый желудочек. Большого кровотечения нет, но ситуация смертельная. Слава богу, осколок магнитный оказался", — передаёт слова медиков kp.ru.
С помощью обёрнутого в стерильную марлю магнита врачи благополучно извлекли осколок, не допустив смерти пациента.
Ранее Лайф писал, что глава Минобороны РФ Шойгу наградил военных, которые проявили героизм в зоне проведения специальной военной операции. Он вручил бойцам госнаграды и именное оружие.