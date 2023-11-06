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Опубликовано 6 ноября 2023, 11:41

Хирурги провели уникальную операцию на бьющемся сердце бойца СВО

Kp.ru: Военные хирурги провели уникальную операцию на бьющемся сердце бойца СВО

Обложка © Kp.ru

Обложка © Kp.ru

Медики Центрального военного клинического госпиталя имени Мандрыка провели уникальную операцию на сердце военнослужащего из зоны СВО. Они смогли достать осколок из бьющегося сердца.

Сложнейшее вмешательство проводилось в одном из госпиталей в зоне проведения спецоперации. Бойца СВО доставили в госпиталь 12 октября со множественными осколочными ранениями. В правом желудочке сердца у него обнаружили гуляющий осколок. Операцию выполняли главный хирург Николай Погосов и врач-хирург Сергей Кучиц.

"Выполнили стернотомию, вскрыли правый желудочек. Большого кровотечения нет, но ситуация смертельная. Слава богу, осколок магнитный оказался", — передаёт слова медиков kp.ru.

С помощью обёрнутого в стерильную марлю магнита врачи благополучно извлекли осколок, не допустив смерти пациента.

Хирурги спасли раненого бойца, достав осколок из сердца
Хирурги спасли раненого бойца, достав осколок из сердца

Ранее Лайф писал, что глава Минобороны РФ Шойгу наградил военных, которые проявили героизм в зоне проведения специальной военной операции. Он вручил бойцам госнаграды и именное оружие.

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Ян Поланин
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