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6 ноября, 11:41

"Ситуация смертельная": Хирурги провели уникальную операцию на бьющемся сердце бойца СВО

Kp.ru: Военные хирурги провели уникальную операцию на бьющемся сердце бойца СВО

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Обложка © Kp.ru

Медики Центрального военного клинического госпиталя имени Мандрыка провели уникальную операцию на сердце военнослужащего из зоны СВО. Они смогли достать осколок из бьющегося сердца.

Сложнейшее вмешательство проводилось в одном из госпиталей в зоне проведения спецоперации. Бойца СВО доставили в госпиталь 12 октября со множественными осколочными ранениями. В правом желудочке сердце у него обнаружили гуляющий осколок. Операцию выполняли главный хирург Николай Погосов и врач-хирург Сергей Кучиц.

"Выполнили стернотомию, вскрыли правый желудочек. Большого кровотечения нет, но ситуация смертельная. Слава богу, осколок магнитный оказался", — передаёт слова медиков kp.ru.

С помощью обёрнутого в стерильную марлю магнита врачи благополучно извлекли осколок, не допустив смерти пациента.

"Счёт шёл на секунды": Хирурги спасли раненого бойца, достав осколок из сердца

"Счёт шёл на секунды": Хирурги спасли раненого бойца, достав осколок из сердца

Ранее Лайф писал, что Глава Минобороны РФ Шойгу наградил военных, которые проявили героизм в зоне проведения специальной военной операции. Он вручил бойцам госнаграды и именное оружие.

Ян Поланин
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