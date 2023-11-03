Шойгу вручил отличившимся в зоне СВО военным госнаграды и именное оружие

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу наградил военных, которые проявили героизм в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Как уточняет телеканал "Звезда", торжественная церемония проходила в Национальном центре управления обороной.

Шойгу вручил государственные награды военным, проявившим героизм в зоне СВО. Видео © Telegram / Минобороны России

Так, российские бойцы получили медали "Золотая Звезда" — они выдаются тем, кому присвоили звание Героя России. Также министр вручил показавшим мужество военным именное огнестрельное оружие. В ходе церемонии Шойгу отметил, что об их подвигах знают не только в РФ — их видело полмира.

"Желаю вам, чтобы в дальнейшем у вас, во-первых, награды были не последними, во-вторых, вы так же достойно продолжали защищать наше Отечество, где бы вы ни были, на каких фронтах и на каких позициях", — сказал он.

Известно, что высокие награды получили, в частности, командир мотострелкового полка полковник Иван Клещерёв, командир мотострелковой бригады полковник Роман Фёдоров и командир отделения противотанковых управляемых ракет сержант Юрий Щербаков.