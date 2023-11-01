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Опубликовано 1 ноября 2023, 10:15

Шойгу похвалил три бригады Российской армии за взятие под контроль важных рубежей на СВО

Шойгу: Войска России занимают более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Обложка © Минобороны РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Обложка © Минобороны РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил на селекторном совещании об успехах подразделений Российской армии в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Он особо отметил три бригады, которые продвинулись вперёд и взяли под контроль более выгодные рубежи.

"Наши подразделения продвигаются вперёд, занимая более выгодные рубежи и позиции. В ходе боёв особо отличились 25-я, 138-я и 114-я мотострелковые бригады", перечислил министр обороны.

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На совещании Шойгу также сообщил, что за минувший месяц российские системы ПВО уничтожили более 1,4 тысячи средств воздушного нападения ВСУ. По его словам, потери украинской армии существенно возросли из-за неудачных попыток атаковать на Запорожском, Донецком и Херсонском направлениях.

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Андрей Бражников
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