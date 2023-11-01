Шойгу похвалил три бригады Российской армии за взятие под контроль важных рубежей на СВО

Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил на селекторном совещании об успехах подразделений Российской армии в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Он особо отметил три бригады, которые продвинулись вперёд и взяли под контроль более выгодные рубежи.