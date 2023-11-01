Шойгу похвалил три бригады Российской армии за взятие под контроль важных рубежей на СВО
Шойгу: Войска России занимают более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Обложка © Минобороны РФ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил на селекторном совещании об успехах подразделений Российской армии в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Он особо отметил три бригады, которые продвинулись вперёд и взяли под контроль более выгодные рубежи.
"Наши подразделения продвигаются вперёд, занимая более выгодные рубежи и позиции. В ходе боёв особо отличились 25-я, 138-я и 114-я мотострелковые бригады", — перечислил министр обороны.
На совещании Шойгу также сообщил, что за минувший месяц российские системы ПВО уничтожили более 1,4 тысячи средств воздушного нападения ВСУ. По его словам, потери украинской армии существенно возросли из-за неудачных попыток атаковать на Запорожском, Донецком и Херсонском направлениях.