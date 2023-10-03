Шойгу: До 90% личного состава ударных подразделений получили госнаграды за СВО

От 50% до 90% личного состава подразделений, наиболее отличившихся в ходе специальной военной операции, получили государственные награды. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом вооружённых сил во вторник, 3 октября.

По словам главы Минобороны, наши бойцы на фронте действуют смело и решительно, проявляя настоящий героизм.

"В наиболее отличившихся подразделениях количество военнослужащих, награждённых государственными наградами, составляет от 50 до 90 процентов", — сказал Шойгу.