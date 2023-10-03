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Регион
Опубликовано 3 октября 2023, 09:21
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Шойгу: До 90% личного состава ударных подразделений получили госнаграды за СВО

От 50% до 90% личного состава подразделений, наиболее отличившихся в ходе специальной военной операции, получили государственные награды. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом вооружённых сил во вторник, 3 октября.

По словам главы Минобороны, наши бойцы на фронте действуют смело и решительно, проявляя настоящий героизм.

"В наиболее отличившихся подразделениях количество военнослужащих, награждённых государственными наградами, составляет от 50 до 90 процентов", сказал Шойгу.

Двум членам экипажа легендарного танка "Алёша" вручили новые награды
Двум членам экипажа легендарного танка "Алёша" вручили новые награды

Ранее Лайф сообщал, что командир бойцов, впятером отразивших атаку ВСУ под Урожайным, представлен к званию Героя России. Речь идёт об Иване Калашникове с позывным Большой. Минобороны показывало тот самый бой. На видео пятеро российских военнослужащих отбивают атаку 12 украинских штурмовиков. Противник дважды пытался взять опорный пункт, но потерпел неудачу.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Алексей Берковиц
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