Шойгу: До 90% личного состава ударных подразделений получили госнаграды за СВО
От 50% до 90% личного состава подразделений, наиболее отличившихся в ходе специальной военной операции, получили государственные награды. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом вооружённых сил во вторник, 3 октября.
По словам главы Минобороны, наши бойцы на фронте действуют смело и решительно, проявляя настоящий героизм.
"В наиболее отличившихся подразделениях количество военнослужащих, награждённых государственными наградами, составляет от 50 до 90 процентов", — сказал Шойгу.
Ранее Лайф сообщал, что командир бойцов, впятером отразивших атаку ВСУ под Урожайным, представлен к званию Героя России. Речь идёт об Иване Калашникове с позывным Большой. Минобороны показывало тот самый бой. На видео пятеро российских военнослужащих отбивают атаку 12 украинских штурмовиков. Противник дважды пытался взять опорный пункт, но потерпел неудачу.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ