Двум членам экипажа легендарного танка "Алёша" вручили новые награды

Губернатор Приморья Олег Кожемяко вручил знаки особого отличия "Герой Приморья" лейтенанту Александру Левакову и ефрейтору Илье Гаврилову за участие в бою, в котором танк "Алёша" уничтожил восемь единиц бронетехники ВСУ. Соответствующая запись появилась в телеграм-канале чиновника.

Губернатор Приморья вручает награды участникам СВО. Видео © t.me/ Кожемяко | официально

Кожемяко напомнил, что Леваков является командиром того самого, ставшего уже легендарным танка "Алёша", а Гаврилов управляет БПЛА. В ходе боя с противником героический экипаж уничтожил два танка и шесть бронемашин ВСУ.

"Интересный факт: Александр Леваков имеет опыт службы в армии, но не танкистом. А последние годы он и вовсе работал шахтёром, параллельно получил историческое образование в ДВФУ. Человек мирных профессий — и так проявил себя на фронте!" — заметил Кожемяко.