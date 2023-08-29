Двум членам экипажа легендарного танка "Алёша" вручили новые награды
Кожемяко вручил знаки "Герой Приморья" двум членам экипажа танка "Алёша"
Губернатор Приморья Олег Кожемяко вручил знаки особого отличия "Герой Приморья" лейтенанту Александру Левакову и ефрейтору Илье Гаврилову за участие в бою, в котором танк "Алёша" уничтожил восемь единиц бронетехники ВСУ. Соответствующая запись появилась в телеграм-канале чиновника.
Губернатор Приморья вручает награды участникам СВО. Видео © t.me/ Кожемяко | официально
Кожемяко напомнил, что Леваков является командиром того самого, ставшего уже легендарным танка "Алёша", а Гаврилов управляет БПЛА. В ходе боя с противником героический экипаж уничтожил два танка и шесть бронемашин ВСУ.
"Интересный факт: Александр Леваков имеет опыт службы в армии, но не танкистом. А последние годы он и вовсе работал шахтёром, параллельно получил историческое образование в ДВФУ. Человек мирных профессий — и так проявил себя на фронте!" — заметил Кожемяко.
Губернатор также подчеркнул, что Леваков — единственный, кто удостоен сразу трёх высоких наград: "Герой России", "Герой ДНР" и "Герой Приморья".
Напомним, что 1 августа членов экипажа российского танка "Алёша", в одиночку разбивших колонну из восьми единиц бронетехники ВСУ у Запорожья, представили к госнаградам за мужество и героизм. Весь мир узнал героев после появления в Сети видео того самого боя. Наводчиком танка оказался якут с позывным Алёша. Наградить героев успел врио главы ДНР Денис Пушилин. А 23 августа президент РФ Владимир Путин лично наградил экипаж танка "Алёша".