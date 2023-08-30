Хирурги из Северной Осетии спасли раненого участника специальной военной операции, достав осколок из его сердца, сообщает Mash Gor.

Хирурги из Северной Осетии спасли раненого участника СВО, достав осколок из его сердца. Видео © Telegram / Mash Gor

По данным телеграм-канала, бойца доставили в полевой госпиталь с серьёзным осколочным проникающим ранением, повреждением диафрагмальной поверхности правого желудочка сердца и сильнейшим кровотечением. Врачи оперативно провели диагностику и сделали экстренную операцию, так как медлить было нельзя.

"Уникальность такой операции состоит в том, что с подобными ранениями бойцы вообще крайне редко доезжают до места оказания соответствующего уровня медицинской помощи. В подобных случаях приходится крайне быстро проводить диагностику и принимать решение о дальнейшей тактике — счёт шёл на секунды. Также всякое может ожидать и в ходе самой операции, ведь кровотечение при ранениях сердца сильнейшее", — отметил хирург из медбригады с позывным Скальпель.

Состояние бойца удалось стабилизировать, после чего его перенаправили в одну из больниц Севастополя.