Хирурги спасли раненого бойца, достав осколок из сердца
Mash Gor: Хирурги провели уникальную операцию на сердце раненого бойца СВО
Хирурги из Северной Осетии спасли раненого участника специальной военной операции, достав осколок из его сердца, сообщает Mash Gor.
Хирурги из Северной Осетии спасли раненого участника СВО, достав осколок из его сердца. Видео © Telegram / Mash Gor
По данным телеграм-канала, бойца доставили в полевой госпиталь с серьёзным осколочным проникающим ранением, повреждением диафрагмальной поверхности правого желудочка сердца и сильнейшим кровотечением. Врачи оперативно провели диагностику и сделали экстренную операцию, так как медлить было нельзя.
"Уникальность такой операции состоит в том, что с подобными ранениями бойцы вообще крайне редко доезжают до места оказания соответствующего уровня медицинской помощи. В подобных случаях приходится крайне быстро проводить диагностику и принимать решение о дальнейшей тактике — счёт шёл на секунды. Также всякое может ожидать и в ходе самой операции, ведь кровотечение при ранениях сердца сильнейшее", — отметил хирург из медбригады с позывным Скальпель.
Состояние бойца удалось стабилизировать, после чего его перенаправили в одну из больниц Севастополя.
Ранее Лайф рассказывал, что хирурги извлекли два осколка из сердца бойца, попавшего под обстрел HIMARS. Части снарядов из головы и брюшной полости военные медики достали ещё в мобильном госпитале на передовой.
Кадр из видео Telegram / Mash Gor