ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 августа 2023, 17:26
13137

Хирурги спасли раненого бойца, достав осколок из сердца

Mash Gor: Хирурги провели уникальную операцию на сердце раненого бойца СВО

Хирурги из Северной Осетии спасли раненого участника специальной военной операции, достав осколок из его сердца, сообщает Mash Gor.

Хирурги из Северной Осетии спасли раненого участника СВО, достав осколок из его сердца. Видео © Telegram / Mash Gor

По данным телеграм-канала, бойца доставили в полевой госпиталь с серьёзным осколочным проникающим ранением, повреждением диафрагмальной поверхности правого желудочка сердца и сильнейшим кровотечением. Врачи оперативно провели диагностику и сделали экстренную операцию, так как медлить было нельзя.

"Уникальность такой операции состоит в том, что с подобными ранениями бойцы вообще крайне редко доезжают до места оказания соответствующего уровня медицинской помощи. В подобных случаях приходится крайне быстро проводить диагностику и принимать решение о дальнейшей тактикесчёт шёл на секунды. Также всякое может ожидать и в ходе самой операции, ведь кровотечение при ранениях сердца сильнейшее", — отметил хирург из медбригады с позывным Скальпель.

Состояние бойца удалось стабилизировать, после чего его перенаправили в одну из больниц Севастополя.

Хирург из Дагестана Магомедов получил медаль "За спасение погибавших" в зоне СВО
Хирург из Дагестана Магомедов получил медаль "За спасение погибавших" в зоне СВО

Ранее Лайф рассказывал, что хирурги извлекли два осколка из сердца бойца, попавшего под обстрел HIMARS. Части снарядов из головы и брюшной полости военные медики достали ещё в мобильном госпитале на передовой.

BannerImage

Кадр из видео Telegram / Mash Gor

Наталья Исакова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Общество
  • Северная Осетия — Алания, Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar