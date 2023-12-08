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8 декабря, 16:34

Летевший в Петербург самолёт экстренно вернулся в Кавминводы из-за неполадок

SHOT: Летевший в Петербург самолёт вернулся в Кавминводы из-за датчика давления

Датчик давления сработал на самолёте авиакомпании "Россия", летевшем из Минеральных Вод (Ставропольский край) в Санкт-Петербург. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, экипаж рейса FV6358 принял решение развернуться над морем и вернуться в аэропорт вылета. Самолёт совершил успешную посадку. На борту находятся 105 пассажиров и шесть членов экипажа. Подробности инцидента устанавливаются.

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Ранее Лайф писал, что Boeing экстренно сел в Новосибирске с горящими двигателями. Один из пассажиров заснял искры на видео.

Обложка ©

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Никита Никонов
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