Летевший в Петербург самолёт экстренно вернулся в Кавминводы из-за неполадок

Датчик давления сработал на самолёте авиакомпании "Россия", летевшем из Минеральных Вод (Ставропольский край) в Санкт-Петербург. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, экипаж рейса FV6358 принял решение развернуться над морем и вернуться в аэропорт вылета. Самолёт совершил успешную посадку. На борту находятся 105 пассажиров и шесть членов экипажа. Подробности инцидента устанавливаются.