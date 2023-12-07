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Лётчик похвалил экипаж Ту-204 за виртуозную посадку самолёта с горящим двигателем в Улан-Удэ

Военный лётчик Попов назвал правильными действия пилотов Ту-204 в Улан-Удэ

7 декабря, 11:01

Shutterstock

Пилоты, экстренно посадившие самолёт Ту-204 с загоревшимся двигателем в Улан-Удэ, проявили профессионализм и смелость, так как ситуация была очень критической и требовала быстрой реакции. Об этом kp.ru рассказал генерал-майор, заслуженный военный лётчик РФ, кандидат технических наук и независимый эксперт Владимир Попов.

"Экипаж проявил определённое мужество и профессионализм, выполняя посадку в такой нештатной ситуации. Пожар двигателя, топливной системы или в целом возгорание на борту является самым критичным отказом техники", — пояснил он.

Самолёт Ту-204, у которого загорелся двигатель после взлёта из аэропорта Улан-Удэ. Видео © t.me / SHOT

Эксперт напомнил, что пожар в двигателе требует от экипажа чёткой последовательности действий: включение системы тушения, сброс топлива, отслеживание амплитуды движения, произведение посадки, а главное — всё это время нужно следить, чтобы не произошёл перевес борта из-за возгорания. К этому Попов добавил и психологическую нагрузку, потому что знать теорию —одно, а применить на практике — другое.

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Напомним, сегодня утром грузовой самолёт авиакомпании "Авиастар-ТУ" Ту-204 вылетал в китайский Чанчжоу из Улан-Удэ, когда у него внезапно загорелся левый двигатель. Экипаж принял решение сбросить топливо в полёте и выполнить экстренную посадку в аэропорту вылета. В результате инцидента никто не пострадал. Возможной причиной возгорания мог стать помпаж двигателя.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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