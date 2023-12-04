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4 декабря, 08:16

Вертолёт Ми-2 совершил жёсткую посадку на Ставрополье

<p>Место жёсткой посадки вертолёта на Ставрополье. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/andreyzaytsev_ggo/12259" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Андрей Зайцев</a></p>

Место жёсткой посадки вертолёта на Ставрополье. Обложка © Telegram / Андрей Зайцев

В Ставропольском крае совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-2, сообщили ТАСС в оперативных службах. На борту находились два человека. По предварительным данным, они не пострадали.

  • Место жёсткой посадки вертолёта на Ставрополье. Фото © Telegram / "Андрей Зайцев"
    Место жёсткой посадки вертолёта на Ставрополье. Фото © Telegram / "Андрей Зайцев"
  • Место жёсткой посадки вертолёта на Ставрополье. Фото © Telegram / "Андрей Зайцев"
    Место жёсткой посадки вертолёта на Ставрополье. Фото © Telegram / "Андрей Зайцев"

Место жёсткой посадки вертолёта на Ставрополье. Фото © Telegram / "Андрей Зайцев"

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"Ми-2 частной авиакомпании совершал облёт нефтепровода. В результате потери курсовой устойчивости он совершил жёсткую посадку в районе станицы Незлобная Георгиевского городского округа", — рассказали там.

Собеседник агентства уточнил, что вертолёт получил повреждения. Фото перевернувшейся техники публикует глава округа Андрей Зайцев.

Место жёсткой посадки вертолёта на Ставрополье. Фото © Telegram / "Андрей Зайцев"

Место жёсткой посадки вертолёта на Ставрополье. Фото © Telegram / "Андрей Зайцев"

Самолёт из Москвы с почти пустым баком подал сигнал тревоги после отправки на третий круг над Сочи

Самолёт из Москвы с почти пустым баком подал сигнал тревоги после отправки на третий круг над Сочи

Ранее в московском аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку самолёт, выполнявший рейс из Санкт-Петербурга. У него отказал левый двигатель. Пострадавших нет.

Матвей Константинов
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