Вертолёт Ми-2 совершил жёсткую посадку на Ставрополье

В Ставропольском крае совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-2, сообщили ТАСС в оперативных службах. На борту находились два человека. По предварительным данным, они не пострадали.





"Ми-2 частной авиакомпании совершал облёт нефтепровода. В результате потери курсовой устойчивости он совершил жёсткую посадку в районе станицы Незлобная Георгиевского городского округа", — рассказали там.

Собеседник агентства уточнил, что вертолёт получил повреждения. Фото перевернувшейся техники публикует глава округа Андрей Зайцев.

Место жёсткой посадки вертолёта на Ставрополье. Фото © Telegram / "Андрей Зайцев"