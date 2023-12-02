Летевший из Петербурга самолёт совершил аварийную посадку в Москве

Самолёт Airbus А321, выполнявший рейс Санкт-Петербург – Москва, совершил аварийную посадку в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Как сообщил источник РИА "Новости" в экстренных службах, причиной аварийной посадки был отказ левого двигателя.