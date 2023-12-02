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2 декабря, 10:29

Летевший из Петербурга самолёт совершил аварийную посадку в Москве

Самолёт Airbus А321, выполнявший рейс Санкт-Петербург – Москва, совершил аварийную посадку в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Как сообщил источник РИА "Новости" в экстренных службах, причиной аварийной посадки был отказ левого двигателя.

Самолёт из Москвы с почти пустым баком подал сигнал тревоги после отправки на третий круг над Сочи

Самолёт из Москвы с почти пустым баком подал сигнал тревоги после отправки на третий круг над Сочи

А Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "ИрАэро" налетал больше девяти кругов над Новосибирском после отказа автопилота и закрылок. Прокружив час, борт с 78 пассажирами сел в воздушной гавани.

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Wikipedia / Raimund Stehmann

Матвей Константинов
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