Пассажиры "Победы" стали свидетелями секс-перформанса от пьяной пассажирки

Пассажирка авиакомпании "Победа" устроила пьяный секс-перформанс на рейсе, который возвращал её из турецкой Антальи в Москву. Как пишет Mash, дамочка с самого начала вела себя вызывающе, приставала к пассажирам, на просьбы экипажа успокоиться не реагировала, а в какой-то момент попросила воды и демонстративно вылила её на пол.

Спустя какое-то время девушка затихла, экипаж расслабился, что было большой ошибкой. Пассажирка стянула штаны с незнакомого соседа по креслу и предалась оральным ласкам прямо на глазах у возмущённых попутчиков. Перед посадкой несносная девица успела прорваться в хвост "боинга" и перевернуть мусорные пакеты на головы стюардесс.

В Москве авиадебоширку задержали и увели в отделение. Будет ли на неё подавать заявление о домогательствах тот самый сосед по креслу, пока неизвестно.