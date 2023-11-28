Пассажиры "Победы" стали свидетелями секс-перформанса от пьяной пассажирки
Mash: Нетрезвая пассажирка "Победы" орально приставала к соседу по креслу
Пассажирка авиакомпании "Победа" устроила пьяный секс-перформанс на рейсе, который возвращал её из турецкой Антальи в Москву. Как пишет Mash, дамочка с самого начала вела себя вызывающе, приставала к пассажирам, на просьбы экипажа успокоиться не реагировала, а в какой-то момент попросила воды и демонстративно вылила её на пол.
Спустя какое-то время девушка затихла, экипаж расслабился, что было большой ошибкой. Пассажирка стянула штаны с незнакомого соседа по креслу и предалась оральным ласкам прямо на глазах у возмущённых попутчиков. Перед посадкой несносная девица успела прорваться в хвост "боинга" и перевернуть мусорные пакеты на головы стюардесс.
В Москве авиадебоширку задержали и увели в отделение. Будет ли на неё подавать заявление о домогательствах тот самый сосед по креслу, пока неизвестно.
Ранее Лайф писал, как бизнесмен снял штаны, чтобы защитить жену от "трансвестита" во время рейса из Дубая в Санкт-Петербург. Стюардам пришлось вмешаться и скрутить авиадебошира, сломав ему палец на руке. А в аэропорту его уже передали полицейским. Был ли буйный пассажир под действием каких-то веществ или алкоголя, остаётся неясным.
Агентство "Москва" / Игорь Иванко