В Подмосковье задержали замглавы Подольска и начальника котельной после отключения отопления

В Подмосковье задержали начальника котельной, гендиректора Климовского специализированного патронного завода и замглавы администрации Подольска. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ. Первые два проходят по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, а чиновник подозревается в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

В Московской области задержали начальника котельной и замглавы Подольска. Видео © Telegram / Следком

"[Последний] подозревается в том, что, исполняя обязанности по контролю за подготовкой и эксплуатацией котельной, зная о необходимости проверки оборудования для отопительного сезона, а также о наличии его дефектов, подписал акт проверки готовности к отопительному периоду 2023–2024 гг. и выдал заводу паспорт готовности, что привело к аварии на теплотрассе", — говорится в сообщении.

В помещениях и на рабочих местах фигурантов уголовных дел проведены обыски. На опубликованном ведомством видео — задержание вышеназванных лиц. Тем временем в домах микрорайона Климовск, жалуются жители, температура держится на отметке 13 градусов.