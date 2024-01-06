Власти Подмосковья обвинили коммунальщиков в сокрытии ЧП с отоплением в Подольске

Власти Московской области узнали о массовом отключении электричества и теплоснабжения в Подольске лишь на вторые сутки. До этого местные коммунальщики скрывали аварию от единой системы контроля, тем самым отсрочив решение проблемы, пояснил в личном телеграм-канале вице-губернатор региона Евгений Хромушин.

По словам чиновника, причиной происшествия стал гидроудар, который и оставил жителей микрорайона Климовск без тёплых батарей. К нему привели нарушения режимных параметров котельной. Всего в результате ЧП пострадали 173 дома.

"Ситуация не была выведена в нашу единую систему контроля теплоснабжения Московской области, где мы видим все инциденты и принимаем соответствующее решение. Практически сутки власти находились в неведении, пока не получили обратную связь от жителей через соцсети, за что мы им признательны. После чего мы приняли меры и высадили несколько бригад", — рассказал вице-губернатор.

Также Хромушин уточнил, что в настоящее время устранением последствий аварии занимаются около 150 человек. Тепло уже подано в 45 зданий. Перерасход электроэнергии, возникший у жильцов неотапливаемых домов на фоне ЧП, будет компенсирован.