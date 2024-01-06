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6 января, 17:05

Бастрыкин заинтересовался массовыми коммунальными авариями в Подмосковье

Бастрыкин поручил проверить ограничения подачи энергоресурсов в Подмосковье

Работа аварийной бригады в Подольске. Обложка © Telegram / Григорий Артамонов

Работа аварийной бригады в Подольске. Обложка © Telegram / Григорий Артамонов

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил проверить все факты отключения подачи электроэнергии и других энергоресурсов в жилые дома в Московской области. Сообщение об этом появилось на официальном интернет-портале ведомства в субботу, 6 января.

Ранее Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки по факту ограничения подачи электроэнергии и ненадлежащего теплоснабжения жителей городского округа Чехов (ст. 215.1 УК РФ). Также региональное управление СКР организовало проверки по аналогичным фактам в Солнечногорске, Балашихе, Лобне, Подольске и Химках. Сообщается, что температура в жилых помещениях ниже, чем положено по нормативам. Кроме того, в этих населённых пунктах наблюдаются коммунальные аварии и замечены неоднократные перебои с подачей электроэнергии.

"Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", — говорится в сообщении.

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Ранее Лайф писал, что более 20 тысяч жителей Подольска остались без отопления из-за прорыва на теплотрассе одной из котельных. Инцидент произошёл 4 января. После публикации Лайфа подмосковная прокуратура начала проверку. А позже власти округа ввели режим чрезвычайной ситуации.

Алексей Соловьёв
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