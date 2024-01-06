Бастрыкин заинтересовался массовыми коммунальными авариями в Подмосковье

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил проверить все факты отключения подачи электроэнергии и других энергоресурсов в жилые дома в Московской области. Сообщение об этом появилось на официальном интернет-портале ведомства в субботу, 6 января.

Ранее Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки по факту ограничения подачи электроэнергии и ненадлежащего теплоснабжения жителей городского округа Чехов (ст. 215.1 УК РФ). Также региональное управление СКР организовало проверки по аналогичным фактам в Солнечногорске, Балашихе, Лобне, Подольске и Химках. Сообщается, что температура в жилых помещениях ниже, чем положено по нормативам. Кроме того, в этих населённых пунктах наблюдаются коммунальные аварии и замечены неоднократные перебои с подачей электроэнергии.