"Рыбка умерла, замёрзла": Жители Подольска рассказали, как выживают без отопления в морозы

Жители микрорайона Климовск города Подольска до сих пор остаются без отопления. Как сообщает SHOT, они греют свои квартиры газом и обогревателями, но и те не всегда выручают. Из-за мороза в квартирах погибают домашние любимцы, а именно рыбки, которым необходимо тепло.

Жители Подольска рассказали, как выживают без отопления в морозы. Видео © Telegram / SHOT

Подольчане рассказали, что поддерживают температуру 8–15 градусов. По их словам, периодически в домах происходят перебои с электричеством, поэтому обогреватель спасает не всегда. Чтобы не замёрзнуть, спать приходится в тёплой одежде и шапке под несколькими одеялами.

В микрорайоне остаётся напряжённая ситуация и с водой. По словам жильцов неотапливаемых домов, из-под крана течёт "ледянючая вода", в которую невозможно опустить руки.

Власти города отметили, что сейчас удалось стабилизировать работу котельной, скоро дома начнут отапливаться, однако режим ЧС продолжает действовать. Без отопления и горячей воды остаются более 170 жилых домов, несколько школ и Климовская центральная больница.