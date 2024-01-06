В Подольске ввели локальный режим ЧС из-за отсутствия отопления в Климовске
Работа аварийной бригады в Подольске. Обложка © Telegram / Григорий Артамонов
В подмосковном Подольске ввели режим чрезвычайной ситуации локального характера из-за отсутствия отопления в северо-восточной части микрорайона Климовск. Об этом сообщил глава городского округа Григорий Артамонов.
"Режим ЧС, который действует со вчерашнего дня, позволит задействовать дополнительные силы и средства для ликвидации проблемы", — написал он в телеграм-канале.
Артамонов отметил, что аварийные бригады работали над устранением проблемы всю ночь. По его словам, из-за морозов система замёрзла и при запусках появляются прорывы на магистральной линии и в домах.
В свою очередь запущенный накануне резервный котёл работает в штатном режиме. Также в микрорайоне открыты два пункта обогрева. Тем временем столбики термометров в городе показывают 17 градусов ниже нуля, ночью ожидается похолодание до 21 градуса.
На фото SHOT — обстановка в оставшихся без отопления домах: коммуникации разорвало, а температура опустилась ниже нуля градусов.
Напомним, более 20 тысяч жителей Подольска остались без отопления из-за прорыва на теплотрассе одной из котельных. Инцидент произошёл 4 января. После публикации Лайфа подмосковная прокуратура начала проверку.