В Подольске ввели локальный режим ЧС из-за отсутствия отопления в Климовске

В подмосковном Подольске ввели режим чрезвычайной ситуации локального характера из-за отсутствия отопления в северо-восточной части микрорайона Климовск. Об этом сообщил глава городского округа Григорий Артамонов.

"Режим ЧС, который действует со вчерашнего дня, позволит задействовать дополнительные силы и средства для ликвидации проблемы", — написал он в телеграм-канале.

Артамонов отметил, что аварийные бригады работали над устранением проблемы всю ночь. По его словам, из-за морозов система замёрзла и при запусках появляются прорывы на магистральной линии и в домах.

В свою очередь запущенный накануне резервный котёл работает в штатном режиме. Также в микрорайоне открыты два пункта обогрева. Тем временем столбики термометров в городе показывают 17 градусов ниже нуля, ночью ожидается похолодание до 21 градуса.

На фото SHOT — обстановка в оставшихся без отопления домах: коммуникации разорвало, а температура опустилась ниже нуля градусов.





