Регион

Уведомления отключены

5 января, 09:19

Более 20 тысяч жителей Подольска замерзают из-за прорыва на теплотрассе

SHOT: В Подольске 21 тысяча человек осталась без тепла из-за прорыва на теплотрассе

Авария на теплотрассе в Подольске. Обложка © VK / Григорий Артамонов

Авария на теплотрассе в Подольске. Обложка © VK / Григорий Артамонов

В Подольске более 20 тысяч жителей остались без тепла из-за прорыва на теплотрассе от котельной ЗАО "КСПЗ", который произошёл накануне, 4 января. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

  • Последствия аварии на теплотрассе в Климовске. Фото © VK / Климовск Онлайн
    Последствия аварии на теплотрассе в Климовске. Фото © VK / Климовск Онлайн
  • Последствия аварии на теплотрассе в Климовске. Фото © VK / Климовск Онлайн
    Последствия аварии на теплотрассе в Климовске. Фото © VK / Климовск Онлайн
  • Последствия аварии на теплотрассе в Климовске. Фото © VK / Климовск Онлайн
    Последствия аварии на теплотрассе в Климовске. Фото © VK / Климовск Онлайн
  • Последствия аварии на теплотрассе в Климовске. Фото © VK / Климовск Онлайн
    Последствия аварии на теплотрассе в Климовске. Фото © VK / Климовск Онлайн

Последствия аварии на теплотрассе в Климовске. Фото © VK / Климовск Онлайн

1 / 4

По информации канала, отопление перестало поступать в 173 жилых дома микрорайона Климовск, в которых проживает около 21 тысячи человек. В квартирах в это время было всего 13–15 градусов тепла. На фоне аварии в подъездах некоторых домов прорвало трубы. Для потерпевших развернули шесть пунктов обогрева.

"Вместе с этим развернули пункт обогрева на базе Дома культуры "Машиностроитель". Наши волонтёры уже на месте и окажут всю необходимую поддержку людям. Ситуация под пристальным контролем вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина и всех ответственных служб", — написал на своей странице во "ВКонтакте" глава городского округа Григорий Артамонов.

Аварии на коммунальных объектах также зафиксировали в подмосковных Химках, Электростали и Раменском районе.

Прорыв теплотрассы и повреждение подстанции произошли в Курской области после атаки ВСУ
Прорыв теплотрассы и повреждение подстанции произошли в Курской области после атаки ВСУ

Ранее Лайф писал, что сегодня, 5 января, специалисты завершили аварийно-восстановительные работы на теплотрассе. Отопление начнёт поступать в дома в ближайшее время. Глава города пообещал жителям микрорайона перерасчёт за коммунальные услуги.

Ян Поланин
  • Новости
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров