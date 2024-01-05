Более 20 тысяч жителей Подольска замерзают из-за прорыва на теплотрассе

В Подольске более 20 тысяч жителей остались без тепла из-за прорыва на теплотрассе от котельной ЗАО "КСПЗ", который произошёл накануне, 4 января. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.









По информации канала, отопление перестало поступать в 173 жилых дома микрорайона Климовск, в которых проживает около 21 тысячи человек. В квартирах в это время было всего 13–15 градусов тепла. На фоне аварии в подъездах некоторых домов прорвало трубы. Для потерпевших развернули шесть пунктов обогрева.

"Вместе с этим развернули пункт обогрева на базе Дома культуры "Машиностроитель". Наши волонтёры уже на месте и окажут всю необходимую поддержку людям. Ситуация под пристальным контролем вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина и всех ответственных служб", — написал на своей странице во "ВКонтакте" глава городского округа Григорий Артамонов.

Аварии на коммунальных объектах также зафиксировали в подмосковных Химках, Электростали и Раменском районе.