Регион

Уведомления отключены

5 января, 06:14

В Подольске произошёл прорыв на теплотрассе в 26-градусный мороз

Артамонов: В Подольске устранили последствия аварии на теплотрассе

В Подольске произошёл прорыв на теплотрассе. Обложка © Telegram / Григорий Артамонов

В Подольске произошёл прорыв на теплотрассе. Обложка © Telegram / Григорий Артамонов

В Подольске в ночь на 5 января произошёл прорыв на теплотрассе от котельной ЗАО "КСПЗ". К утру там уже завершили аварийно-восстановительные работы, скоро тепло начнёт поступать в многоквартирные дома. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава городского округа Григорий Артамонов.

"Всю ночь на местах протечек посменно работали шесть аварийных бригад и пять звеньев сварщиков. В настоящий момент идёт заполнение систем теплотрасс, от УК "Подольск" сформированы бригады для развоздушивания. В течение трёх часов тепло начнёт поступать в многоквартирные дома", — говорится в сообщении.

Глава города пообещал жителям микрорайона перерасчёт за коммунальные услуги. По вопросам подачи тепла продолжает работать горячая линия: 8 (4967) 50-00-50.

Отметим, что на данный момент в Подольске около -26 градусов.

Жителям города в Курской области вернули тепло и свет после атаки ВСУ
Жителям города в Курской области вернули тепло и свет после атаки ВСУ

Ранее Лайф писал, что в среду, 3 января, прорыв теплотрассы и повреждение подстанции произошли в Курской области после атаки ВСУ. В жилых домах нескольких населённых пунктов пропало электричество.

Ян Поланин
  • Новости
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров