В Подольске произошёл прорыв на теплотрассе в 26-градусный мороз

В Подольске в ночь на 5 января произошёл прорыв на теплотрассе от котельной ЗАО "КСПЗ". К утру там уже завершили аварийно-восстановительные работы, скоро тепло начнёт поступать в многоквартирные дома. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава городского округа Григорий Артамонов.

"Всю ночь на местах протечек посменно работали шесть аварийных бригад и пять звеньев сварщиков. В настоящий момент идёт заполнение систем теплотрасс, от УК "Подольск" сформированы бригады для развоздушивания. В течение трёх часов тепло начнёт поступать в многоквартирные дома", — говорится в сообщении.

Глава города пообещал жителям микрорайона перерасчёт за коммунальные услуги. По вопросам подачи тепла продолжает работать горячая линия: 8 (4967) 50-00-50.

Отметим, что на данный момент в Подольске около -26 градусов.