Жителям города в Курской области вернули тепло и свет после атаки ВСУ
Старовойт: В Железногорске электричество подаётся в дома, запущены котельные
В Железногорске Курской области вернули тепло и свет после атаки ВСУ. Обложка © Telegram / Роман Старовойт
В Курской области запустили котельные, электричество снова подаётся в жилые дома Железногорска. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.
В Железногорске Курской области вернули тепло и свет после атаки ВСУ. Фото © Telegram / Роман Старовойт
"На текущий момент в городе [Железногорске] энергоснабжение подключено от резервного источника питания, запущены котельные", — написал губернатор в телеграм-канале.
Старовойт пояснил, что специалисты поднимают температуру постепенно, чтобы избежать прорывов на сетях теплоснабжения. Глава региона подчеркнул, что социальные объекты уже подключены к электричеству и теплу. Однако всё ещё без тепла и света остаются восемь многоквартирных домов посёлка Магнитный, в которых проживает около 700 человек. В настоящее время проводятся работы по их подключению к резервным источникам электроснабжения.
Вместе с этим на особом контроле находится вопрос обеспечения железногорских АЗС бензином. Утром после атаки со стороны ВСУ на заправках образовались большие очереди. Сейчас организована дополнительная подача топлива на заправочные пункты, подытожил Старовойт.
Ранее Лайф писал, что 3 января, после атаки ВСУ, была повреждена подстанция в Железногорском районе. В жилых домах нескольких населённых пунктов пропало электричество. А в самом Железногорске произошёл прорыв теплотрассы — в 17 многоквартирных домах нет отопления. Позже стало известно, что в городе отключили отопление и электроснабжение из-за ремонта подстанции. Однако через некоторое время в большей части Железногорска восстановили энергоснабжение и организовали подвоз воды.