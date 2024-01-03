Жителям города в Курской области вернули тепло и свет после атаки ВСУ

Старовойт пояснил, что специалисты поднимают температуру постепенно, чтобы избежать прорывов на сетях теплоснабжения. Глава региона подчеркнул, что социальные объекты уже подключены к электричеству и теплу. Однако всё ещё без тепла и света остаются восемь многоквартирных домов посёлка Магнитный, в которых проживает около 700 человек. В настоящее время проводятся работы по их подключению к резервным источникам электроснабжения.