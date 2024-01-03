Жители крупного города в Курской области остались без тепла и света после обстрела ВСУ

В Железногорске Курской области отключили отопление и электроснабжение из-за ремонта подстанции, повреждённой в результате удара со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Для безопасной организации работ по восстановлению повреждений были вынуждены отключить подстанцию в Железногорске. В результате в настоящее время в городе отсутствуют энергоснабжение и теплоснабжение", — написал Старовойт в телеграм-канале.

Губернатор пояснил, что в течение двух часов последствия аварии будут ликвидированы. Старовойт дополнил, что уже выехал на место ЧП для координации восстановительных работ.