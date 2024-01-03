Жители крупного города в Курской области остались без тепла и света после обстрела ВСУ
Старовойт: В Железногорске отключили подстанцию после атаки ВСУ
В Железногорске Курской области отключили отопление и электроснабжение из-за ремонта подстанции, повреждённой в результате удара со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Для безопасной организации работ по восстановлению повреждений были вынуждены отключить подстанцию в Железногорске. В результате в настоящее время в городе отсутствуют энергоснабжение и теплоснабжение", — написал Старовойт в телеграм-канале.
Губернатор пояснил, что в течение двух часов последствия аварии будут ликвидированы. Старовойт дополнил, что уже выехал на место ЧП для координации восстановительных работ.
Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли деревню Городище в Курской области 31 декабря. В результате атаки в одном доме выбило окна, повредились фасад, забор и крыша жилого помещения. Кроме того, 3 января после атаки ВСУ была повреждена подстанция в Железногорском районе. В жилых домах нескольких населённых пунктов пропало электричество. А в самом Железногорске произошёл прорыв теплотрассы — в 17 многоквартирных домах нет отопления.
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