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ВСУ обстреляли деревню под Курском, повреждены дом и газопровод

Газопровод повреждён в результате обстрела ВСУ деревни Городище под Курском

31 декабря, 11:49
ВСУ обстреляли деревню Городище Курской области. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

ВСУ обстреляли деревню Городище Курской области. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Украинская армия обстреляла деревню Городище Курской области, повреждения получили газопровод и частный дом, пострадавших нет. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.

"Сегодня со стороны Украины обстреляна деревня Городище Рыльского района. Пострадавших нет. В одном домовладении в результате взрыва выбиты окна, повреждены фасад, забор и крыша жилого помещения. В населённом пункте частично повреждён газопровод", — уточнил он.

По словам губернатора, экстренные службы уже выехали на место для устранения повреждений. Также Старовойт пообещал помочь собственнику с восстановлением пострадавшего дома.

Украинский БПЛА самолётного типа сбит в небе над Курской областью
Украинский БПЛА самолётного типа сбит в небе над Курской областью

Ранее Старовойт попросил жителей Курской области проводить новогодние праздники дома на фоне случившегося обстрела Белгорода украинской армией, в результате которого погибло 24 человека. Сейчас в Курской области действует жёлтый уровень террористической опасности. В связи с этим запрещено использовать пиротехнику в период праздников, напомнил Старовойт.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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