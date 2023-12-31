ВСУ обстреляли деревню под Курском, повреждены дом и газопровод Газопровод повреждён в результате обстрела ВСУ деревни Городище под Курском 31 декабря, 11:49 ВСУ обстреляли деревню Городище Курской области. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Украинская армия обстреляла деревню Городище Курской области, повреждения получили газопровод и частный дом, пострадавших нет. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.

"Сегодня со стороны Украины обстреляна деревня Городище Рыльского района. Пострадавших нет. В одном домовладении в результате взрыва выбиты окна, повреждены фасад, забор и крыша жилого помещения. В населённом пункте частично повреждён газопровод", — уточнил он.

По словам губернатора, экстренные службы уже выехали на место для устранения повреждений. Также Старовойт пообещал помочь собственнику с восстановлением пострадавшего дома.

Ранее Старовойт попросил жителей Курской области проводить новогодние праздники дома на фоне случившегося обстрела Белгорода украинской армией, в результате которого погибло 24 человека. Сейчас в Курской области действует жёлтый уровень террористической опасности. В связи с этим запрещено использовать пиротехнику в период праздников, напомнил Старовойт.

Авторы Татьяна Миссуми