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29 декабря, 03:39

Украинский БПЛА самолётного типа сбит в небе над Курской областью

Минобороны РФ: В небе над Курской областью сбит украинский беспилотник

Российские силы сорвали очередную попытку киевского режима атаковать территорию России с использованием беспилотника. По данным Минобороны РФ, объект ВСУ был сбит в небе над Курской областью сегодня ночью.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", — сказано в сообщении.

Силы ПВО сбили ночью беспилотники в небе над Белгородской и Ростовской областями
Силы ПВО сбили ночью беспилотники в небе над Белгородской и Ростовской областями

Днём ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о работе системы противовоздушной обороны над морем. Предварительно, был уничтожен один беспилотник. Позднее стало известно об уничтожении двух дронов над Крымом.

Обложка ©

Getty Images / NiseriN

Оксана Попова
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