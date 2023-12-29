Украинский БПЛА самолётного типа сбит в небе над Курской областью
Минобороны РФ: В небе над Курской областью сбит украинский беспилотник
Российские силы сорвали очередную попытку киевского режима атаковать территорию России с использованием беспилотника. По данным Минобороны РФ, объект ВСУ был сбит в небе над Курской областью сегодня ночью.
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", — сказано в сообщении.
Днём ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о работе системы противовоздушной обороны над морем. Предварительно, был уничтожен один беспилотник. Позднее стало известно об уничтожении двух дронов над Крымом.
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