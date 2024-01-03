В большей части Железногорска восстановили энергоснабжение и организовали подвоз воды

Курским властям удалось восстановить энергоснабжение в большей части Железногорска после того, как подстанцию пришлось отключить для устранения повреждений. Об этом в личном телеграм-канале сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

В Железногорске Курской области восстанавливают энергоснабжение и снабжают жителей водой. Видео © t.me / Роман Старовойт

"В Железногорске аварийные службы восстанавливают системы жизнеобеспечения. На месте заслушал доклады ответственных. Подвоз воды организован. В большей части города и района электроснабжение восстановлено. Планируется, что к 14:00 основные работы будут завершены", — говорится в публикации главы региона.