В большей части Железногорска восстановили энергоснабжение и организовали подвоз воды
Старовойт: Энергоснабжение в большей части Железногорска восстановлено
Курским властям удалось восстановить энергоснабжение в большей части Железногорска после того, как подстанцию пришлось отключить для устранения повреждений. Об этом в личном телеграм-канале сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
В Железногорске Курской области восстанавливают энергоснабжение и снабжают жителей водой. Видео © t.me / Роман Старовойт
"В Железногорске аварийные службы восстанавливают системы жизнеобеспечения. На месте заслушал доклады ответственных. Подвоз воды организован. В большей части города и района электроснабжение восстановлено. Планируется, что к 14:00 основные работы будут завершены", — говорится в публикации главы региона.
Старовойт добавил, что в городской администрации и одном из торговых центров были установлены цистерны с питьевой водой. По его словам, вода уже начала появляться в квартирах, но для полного запуска ещё нужно время.
Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли деревню Городище в Курской области 31 декабря. В результате атаки в одном доме выбило окна, повредились фасад, забор и крыша жилого помещения. Кроме того, 3 января после атаки ВСУ была повреждена подстанция в Железногорском районе. В жилых домах нескольких населённых пунктов пропало электричество. А в самом Железногорске произошёл прорыв теплотрассы — в 17 многоквартирных домах нет отопления. В городе пришлось отключить отопление и электроснабжение, чтобы провести ремонт подстанции, по которой ударили украинские войска.
t.me / Роман Старовойт