Жильцы пятиэтажки в Воронеже три дня мёрзли без отопления, а потом чуть не сварились под дождём из кипятка
SHOT: Дождь из кипятка залил пятиэтажку в Воронеже после трёх дней без отопления
Жители пятиэтажки в Воронеже три дня мёрзли без отопления, а когда в дом вернули тепло, произошёл прорыв трубы. Как сообщает SHOT, в итоге от кипятка пострадали четыре квартиры.
Пятиэтажку в Воронеже затопило кипятком после подачи отопления. Видео © Telegram / SHOT
Как рассказали жильцы пятиэтажки на улице Кольцовской, все новогодние праздники они провели без отопления. В ночь на четверг, 4 января, тепло начали постепенно включать, однако замёрзшие трубы не выдержали этого, и их прорвало. Как результат, в четырёх квартирах начался внезапный "дождь" из кипятка. Починить трубы удалось спустя несколько часов, и сегодня вечером планируется вновь подать тепло. Сотрудники УК уже обещали жильцам, что помогут с ремонтом квартир.
Ранее Лайф писал, что утром 4 января три района Москвы — Бибирево, Алтуфьево и Отрадное — остались без света и отопления в мороз из-за пожара. Что стало причиной происшествия, пока неизвестно. Из-за инцидента несколько районов столицы были переведены на резервную схему энергоснабжения. Позднее стало известно, что в большинстве домов уже включили свет после пожара на подстанции.
Кадр из видео Telegram / SHOT