Регион

Уведомления отключены

4 января, 15:41

Жильцы пятиэтажки в Воронеже три дня мёрзли без отопления, а потом чуть не сварились под дождём из кипятка

SHOT: Дождь из кипятка залил пятиэтажку в Воронеже после трёх дней без отопления

Жители пятиэтажки в Воронеже три дня мёрзли без отопления, а когда в дом вернули тепло, произошёл прорыв трубы. Как сообщает SHOT, в итоге от кипятка пострадали четыре квартиры.

Пятиэтажку в Воронеже затопило кипятком после подачи отопления. Видео © Telegram / SHOT

Как рассказали жильцы пятиэтажки на улице Кольцовской, все новогодние праздники они провели без отопления. В ночь на четверг, 4 января, тепло начали постепенно включать, однако замёрзшие трубы не выдержали этого, и их прорвало. Как результат, в четырёх квартирах начался внезапный "дождь" из кипятка. Починить трубы удалось спустя несколько часов, и сегодня вечером планируется вновь подать тепло. Сотрудники УК уже обещали жильцам, что помогут с ремонтом квартир.

Ранее Лайф писал, что утром 4 января три района Москвы — Бибирево, Алтуфьево и Отрадное — остались без света и отопления в мороз из-за пожара. Что стало причиной происшествия, пока неизвестно. Из-за инцидента несколько районов столицы были переведены на резервную схему энергоснабжения. Позднее стало известно, что в большинстве домов уже включили свет после пожара на подстанции.

"Мы замерзаем!": В Сыктывкаре второй год подряд в жилом доме отключают отопление при январских морозах
"Мы замерзаем!": В Сыктывкаре второй год подряд в жилом доме отключают отопление при январских морозах
Обложка ©

Кадр из видео Telegram / SHOT

Наталья Исакова
  • Новости
  • Происшествия
  • Воронежская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров