Жильцы пятиэтажки в Воронеже три дня мёрзли без отопления, а потом чуть не сварились под дождём из кипятка

Жители пятиэтажки в Воронеже три дня мёрзли без отопления, а когда в дом вернули тепло, произошёл прорыв трубы. Как сообщает SHOT, в итоге от кипятка пострадали четыре квартиры.

Как рассказали жильцы пятиэтажки на улице Кольцовской, все новогодние праздники они провели без отопления. В ночь на четверг, 4 января, тепло начали постепенно включать, однако замёрзшие трубы не выдержали этого, и их прорвало. Как результат, в четырёх квартирах начался внезапный "дождь" из кипятка. Починить трубы удалось спустя несколько часов, и сегодня вечером планируется вновь подать тепло. Сотрудники УК уже обещали жильцам, что помогут с ремонтом квартир.