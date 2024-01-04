"Мы замерзаем!": В Сыктывкаре второй год подряд в жилом доме отключают отопление при январских морозах

Женщина, проживающая в Сыктывкаре, рассказала о том, как в их доме второй год подряд отключают отопление при сильных морозах. Соответствующий пост она опубликовала 2 января в социальной сети "ВКонтакте".

По её словам, с 30 декабря в доме её мамы, в котором она сейчас находится, отключили отопление. Жительница Республики Коми негодует, так как это далеко не первый случай, связанный с работой котельной, обеспечивающей подачу тепла в это здание.

"Второй год подряд, когда температура опускается ниже –15 градусов, отключается отопление. Этой зимой уже третий раз. Глобально ничего не делают", — заявила девушка.

Она также рассказала, что котельная, которая помимо её дома отапливает ещё два жилых строения, расположенных на Сысольском шоссе, когда-то была местной гордостью. Сейчас температура у неё в квартире составляет 12 градусов тепла, в связи с чем она просит помощи.

"Мы замерзаем!" — эмоционально подытожила женщина.

Как пишет БНК, жалобы поступили от жителей домов на Сысольском шоссе и улицы Оплеснина. В мэрии города агентству ответили, что одной из причин случившегося стала лопнувшая труба. В связи с аварией было принято решение менять сеть.