Его двухлетний брат чудом выжил: На Алтае погиб младенец, которого мать на Новый год оставила в доме без отопления

Младенец насмерть замёрз в неотапливаемом доме в Республике Алтай, где его оставила мать. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК РФ.

По информации следствия, трагедия произошла в селе Подгорном Майминского района. Местная жительница 31 декабря отправилась в соседний населённый пункт, оставив двух малолетних детей в доме без отопления одних без еды. Уже вечером 3 января близкий родственник семьи решил их навестить и, приехав, нашёл тело новорождённого мальчика и его замерзающего двухлетнего брата.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 21-летней женщины, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности)", — сообщили в ведомстве.

По предварительной версии, смерть четырёхмесячного ребёнка наступила из-за переохлаждения. Его брата госпитализировали в республиканскую больницу, сейчас угрозы его жизни и здоровью нет. Следователи расследуют обстоятельства происшествия и детально изучат условия жизни и воспитания детей, а также то, какую работу с этой семьёй проводили органы системы профилактики.